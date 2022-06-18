Southampton, Mateusz Lis trasferini duyurdu

Premier Lig ekiplerinden Southampton, Altay'dan Mateusz Lis'i kadrosuna kattığı açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de Southampton, geçen sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i transfer etti.

Southampton, Altay ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki Lis ile 5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Lech Poznan ve Wisla Krakow gibi takımlarda oynayan 25 yaşındaki file bekçisi, geçen yıl Altay'a transfer olmuştu. Lis, Süper Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 35 maça çıkmıştı.

Southampton, bugün yaptığı bir diğer açıklamada Manchester City'den Gavin Bazunu'yu kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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18/06/2022 09:45