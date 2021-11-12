Southgate'e yeni sözleşme! Maaşı iki katına çıkarılacak

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate'e yeni sözleşme yolda. Southgate'in 3 milyon Pound'luk maaşının iki katına çıkması gündemde...

Göreve geldikten sonra İngiltere Milli Takımı performansıyla dikkat çekerken; teknik direktör Gareth Southgate'in sözleşmesinin uzatılacağı bildirildi. 2016'da İngiltere Milli Takımının teknik direktörlüğüne getirilen ve yıllık 3 milyon Pound alan 51 yaşındaki teknik adamın maaşının iki katına çıkarılacağı kaydedildi.

Southgate ile İngiltere Futbol Federasyonu arasındaki görüşmelerin olumlu yürüdüğü ve yakın zamanda sonlanacağı ifade edildi.

Halihazırdaki sözleşmesi 2022 Dünya Kupası sonrasında bitecek olan Southgate'in sözleşmesi 2024'e kadar uzatılacak.

Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından yeni bir mücadele istediği belirtilen ve kulüp çalıştırabileceği iddiaları ortaya atılan Gareth Southgate'in geleceğiyle ilgili belirsizlikler de böylece son bulacak.

İngiltere Futbol Federasyonu, ülke milli takımını Euro 2020 finaline çıkaran Southgate için açıklama yapmazken; İngiltere Arnavutluk ve San Marino maçlarında dört puan toplarsa Dünya Kupası vizesini alacak.

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12/11/2021 20:06