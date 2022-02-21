Soyalan: Eldeki delillere ve bulgulara göre an az 3 kişi olay yerindeydi

Polis Genel Müdürü (PGM) Ahmet Soyalan, Çatalköy’de 8 Şubatta meydana gelen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili gelişmeler konusunda saat Genel Müdürlüğü toplantı salonunda basın toplantısı düzenledi.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, cinayetle ilgili son gelişmeleri aktardı ve ortaya atılan iddiaları yanıtladı. Ahmet Soyalan polisin yaşadığı sıkıntılardan da bahsetti. Soyalan, olayın meydana geldiği andan itibaren faillerin yakalanması için çalıştıklarını belirterek, cinayetin işlenmesinin ardından her türlü ihtimal göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Soyalan’ın açıklaması şöyle:

Elde edilen bulgular doğrultusunda ilk tutuklamalar gerçekleştirildi.

12.02.2022 tarihinde Alsancak’ta bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucu ise yine olayda zanlı olarak tespit edilen iki kişi daha tutuklanmış ve söz konusu ikametgahta yapılan aramada ise bir adet 9 mm çapında tabanca ve 15 adet mermi ele geçirildi.

Çatalköy 20 Temmuz Caddesinin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında, dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, iki adet kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulundu. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptandı.

Silahların bulunması cinayetin aydınlatılması için elimizi güçlendirdi.

Olayın meydana geldiği andan itibaren faillerin bulunamayacağı veya üzerinin kapatılması beklentileri veya iddiaları vardı.

Türkiye polisi ile birlikte çalıştık ve sonuca ulaştık. Elde ettiğimiz bulguları TC Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaştık.

Toplam 8 kişi İstanbul’da tespit edildi ve tutuklandı.

Suç delillerini, fotoğraf ve video görüntülerini TC emniyet genel müdürlüğü ile paylaştık. Gönderilen deliller, TC Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal bölüm tarafından incelendi ve olayın aydınlatılmasına katkı konuldu.

Soruşturma kapsamında 8 Türkiye’de ve 3 KKTC’de olmak üzere toplam 11 tutuklu var.

Eldeki delillere ve bulgulara göre an az 3 kişi olay yerindeydi.

Tutuklular, soruşturma tamamlanınca mahkemeye sevk edilecekler.

Soruşturma kapsamında 300 kişi ile görüşüldü ve 100 kişiden ifade alındı.

Kent güvenlik sistemleri haricinde 80 civarında mahalli kamera görüntüsü incelendi. Bazı görüntüler emare olarak alındı.

Basın kuruluşları tarafından ortaya atılan iddialara değinmek istiyorum.

Halil Falyalı’nın arkasından gelen araçta sadece 2 koruması vardı. Çatalköy'deki evine gitmek için eşi kendi aracıyla otelden çıktı ve olay yerine 5-10 dakika sonra vardı. Çocukları ise Çatalköy'deki evdeydi.

Olay sonrasında faillerin sürat teknesiyle ayrıldıkları iddia edildi. Ülkenin kıyı güvenliği, güvenlik kuvvetleri ve sahil güvenlik tarafından sağlanır. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili yapılan açıklamada bu duruma ihtimal verilmemektedir.

Ülkeye sokulan silahların nasıl ve nereden geldiği polis tarafından araştırılıyor.

Türkiye’de tutuklu bir kişinin elini kolunu sağlayarak kaçtığı şeklinde eleştiriler yapılıyor. Bu kişi ülkeden ayrılırken henüz suçla bağlantısı tespit edilmemişti ancak olayla bağlantısı olduğunun tespitiyle Türkiye’de tutuklanması sağlandı.

Mobese kayıtlarının Türkiye tarafından yönetildiği ve bazı görüntülerin Türkiye basınında paylaşıldığı iddiaları ortaya atıldı. Kent Güvenlik Sistemleri Kayıtları Polis Genel Müdürlüğü kontrolündendir. Kapalı devre sistemidir. Yetkili kişiler dışında erişimi mümkün değildir.

Soruşturma yürütülürken, olayla ilgili belge ve bilgiler PGM ve TC Emniyeti ile paylaşıldı. TC polis teşkilatına ulaşmayan kamera görüntülerinin, Türkiye’de reyting amaçlı yorumlar yapılarak paylaşılması bizi hayrete düşürdü. Türkiye’de bazı yerlerde olayın ardından görüntüler paylaşıldı.

Maalesef olayın ardından gerek ülkemiz gerek TC medyasında çeşitli görüntü ve iddialar yer alıyor.

Bu gelişmelerden görüleceği üzere polise henüz ulaşmamış bazı özel kamera görüntüleri var. Reyting amacı ile bazı görüntüler TC medyasında servis ediliyor. Şüpheliler hakkında uzlaşılan bilgiler mahkemede açıklanıyor.

Meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın seyrini etkilemeyecek bilgiler basınla paylaşılıyor.

Soruşturma süresinde detayların ve görüntülerin paylaşılması soruşturmanın seyrini değiştiriyor. Soruşturmanın selametini etkileyecek birçok önemli detay ve görüntünün yargı sürecinde deşifre olması işimizi zorlaştırdı. Bu durum soruşturma seyrine gölge düşürdü.

Görüntülerin basına sızması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Polis Genel Müdürlüğü içinden sızdırılmasının tespiti durumunda gereği yapılacak.

Basın mensuplarının hassasiyet göstermesini rica ediyorum.

Polis teşkilatı çağa ayak uydurmak için 2 kez çalıştay düzenledi ve sonuçları yetkililere bildirdi. Var olan sorunlar kamuoyu ile paylaşıldı. Basın birçok kez bu konuda haber yaptı.

Polis teşkilatında personel sıkıntısı var. 3 bin kişilik kadro olmasına rağmen eksik personelle hizmet veriliyor. Beklentileri karşılayamıyoruz. İşe alınan çalışanlar yeni açılan sınır kapılarında görev alıyor. Ercan Havaalanında görevlendirmeler yapılıyor.

Polisin elini güçlendirecek yasalar hayata geçmedi.

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21/02/2022 11:46