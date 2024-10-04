Soydan’a 2 Topaloğlu’na 3 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-30 Eylül 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Doğukan Yeşilyüz (Karşıyaka SK)

1 Maç

Ali Atıcı (Yenicami AK)

3 Maç

Ege Kula (Lefke TSK)

1 Maç

Fevzi Can Şahin (Maraş GSK)

2 Maç

Veysel Çelik (Lapta TBSK)

1 Maç

Ahmet Hafız (Binatlı YSK)

1 Maç

Baran Derin (Northernland Dipkarpaz SK)

1 Maç

Yunus Kalaycı (Çanakkale TSK)

3 Maç

Cengiz Arapbayram (L. Gençler Birliği SK)

1 Maç

Ahmet Sönmez (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

Asrın Alican Sönmez (Yenicami AK)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Yusuf Tek (Karşıyaka SK)

1 Maç

Hakkı Özer (Mesarya SK)

1 Maç

Halil Arıkhan (Atoll Kozanköy SK)

2 Maç

Mehmet Binboğa (Yeniboğaziçi DSK)

2 Maç

Cemal Yazır (Cihangir GSK)

2 Maç

Tuğrul Denkler (Esentepe KKSK)

2 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) AKSA A2 1.Lig’de 29.09.2024 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Maraş GSK – Küçük Kaymaklı TSK müsabakasında hakem ve saha komiserine kişilik haklarına saldırı ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Maraş GSK’nın 4867 lisans numaralı yöneticisi Ali Mustafa Koruk’a DT 41(1) ihlalinden dolayı 41(1)(b) uyraınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) AKSA Süper Lig’de 28.09.2024 tarihinde Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova SK – Tremeşeli H. Dumlupınar TSK karşılaşmasının 88.dakikasında rakip takım kulübesine kişilik haklarına saldırı ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Tremeşeli H. Dumlupınar’ın 3641 lisans numaralı yöneticisi Mülki Çemender’e DT 41(1) ihlalinden dolayı 41(1)(b) uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) AKSA Süper Lig’de 29.09.2024 tarihinde Cihangir Stadı’nda oynanan Cihangir GSK – Lefke TSK karşılaşmasının bitimine müteakip saha içerisinde saha olayları yaşandığı maç raporları ve maç görüntüleri neticesinde tespit edilmiştir. Yaşanan saha olayının kısa süre içerisinde sonlanması, herhangi bir darp olayının yaşanmaması ve her iki kulübün de ilk kez huzurumuza gelmiş olması kurulumuzca değerlendirildiği zaman Cihangir GSK ve Lefke TSK kulüplerine DT 52(2) uyarınca bir defaya mahsus ihtar cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) AKSA Süper Lig’de 28.09.2024 tarihinde Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova SK – Tremeşeli H. Dumlupınar karşılaşmasının 90.dakikasında Alsancak Yeşilova taraftarının sahaya yabancı madde atarak saha olaylarına sebebiyet verdikleri kurulumuzca tespit edilmiştir. Alsancak Yeşilova SK’nın huzurumuza ilk kez gelmiş olduğu ve yaşanan durumun tahrik neticesinde meydana geldiği tarafımızca tespit edilmiştir. Sonuç olarak Alsancak Yeşilova SK’ya DT 52(2) maddesi uyarınca bir defaya mahsus ihtar cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) AKSA Süper Lig’de 28.09.2024 tarihinde oynanan Gönyeli SK – Doğan Türk Birliği müsabakasında meydana gelen olaylarla ilgili maçın hakemi Turgay Misk, 4.hakem Hakan Ünal ve müsabaka gözlemcisinin raporunda Gönyeli SK teknik sorumlusu İsmail Soydan’ın 4.hakeme yönelik eylemlerde bulunduğu tarafımıza iletilmiştir.

Konuyla alakalı olarak Gönyeli SK Teknik Direktörü İsmail Soydan kurulumuza gelerek savunmasını vermiştir. İsmail Soydan savunmasında bir pozisyon sonrasında maçın stresiyle aşırı derecede sinirlendiğini ve yaşananların bu sebeple meydana geldiğini tarafımıza iletmiştir. Sonuç olarak kurulumuz Gönyeli SK teknik direktörü İsmail Soydan’ın hakemlerin kişilik haklarına saldırı ve hakareti hususunda kanaate varmıştır. Kurulumuz tarafından ceza takdiri yapılırken Gönyeli SK teknik direktörü İsmail Soydan’ın benzer bir meselede daha önce huzurumuza gelmediği tarafımızca değerlendirildiği zaman İsmail Soydan’a DT 41 (1) (c) uyarınca 2 (iki) maç ceza verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6) AKSA Süper Lig’de 30.09.2024 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile Yenicami AK takımları arasında oynanan müsabakanın hakem ve gözlemci raporlarına göre ilk devrenin bitiş düdüğü ile birlikte Yenicami AK teknik direktörü Hasan Topaloğlu hakemlere yönelik yoğun itirazlarda bulunmuş, yardımcı hakem Yusuf Atlar’a hitaben sarf ettiği sözlerden dolayı oyundan ihraç edilmiştir. İhraç sonrasında Hasan Topaloğlu’nun polisin kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı sırada hakaretlerde bulunduğu da belirtilmiştir. Yine müsabaka gözlemcisinin raporunda teknik direktör Hasan Topaloğlu’nun ilk devrenin bitişi sonrasında soyunma odasına gitmek yerine hakemlerin peşinden gittiği belirtilmiştir.

Mesele ile alakalı olarak Yenicamİ AK teknik direktörü Hasan Topaloğlu ve Yenicami AK yöneticisi Şenol Karayel kurulumuza savunmalarını yapmışlardır. Hasan Topaloğlu savunmasında hakemlere küfür etmediğini, yanlış kararlardan dolayı aşırı derecede sinirlendiğini ve hakemlere bundan yakındığını belirtmiştir. Gerek hakem ve gözlemci raporları, gerekse de maç görüntüleri incelenerek kurulumuz meseleyle ilgili değerlendirmesini yapmış ve tarafların savunmaları da irdelenmiştir. İlk yarının bitişiyle birlikte incelenen görüntülerde Yenicami AK teknik direktörü çok sinirli bir şekilde hakemlere karşı sözlü saldırıda bulunduğu ve polislerin girişimiyle sakinleştirildiği gözlemlenmiştir. Tüm bu hususlar kurulumuz tarafından değerlendirilmiş olup Yenicami AK teknik direktörü Hasan Topaloğlu’na DT 41(1)(c) uyarınca 3(üç) maç ceza verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Savaş ÇAKICI

KTFF Disiplin Kurulu Başkanvekili