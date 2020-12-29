Soydukları evi ateşe verdiler

Limasol’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, girdikleri evi önce soydular sonra da ateşe verdiler.

Haravgi gazetesi, Limasol’a bağlı “Episkopi” (Piskobu) köyünde bulunan ve 46 yaşındaki bir kişiye ait olan eve cumartesi gecesi giren hırsızların, içerisinde 180 bin Euro nakit para bulunan kasayı ve 30 bin Euro değerindeki çeşitli eşyaları çaldıktan sonra evi ateşe verdiklerini yazdı.

Gazete, çıkan yangın sonrasında evin tamamen kül olduğunu ve yangının, evin yanında bulunan ve 46 yaşındaki şahsın eşine ait olan anaokuluna da büyük zarar verdiğini belirtirken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü de aktardı.

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29/12/2020 13:26