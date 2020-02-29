Soyer: Anastasiadis, Rumların alışverişini ve turistlerin kuzeye gelmesini engellemeye çalışıyor

Eski Başbakan ve CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in korona virüs tedbirlerini mazeret göstererek 4 sınır kapısını kapatmasını kınadı. Soyer, kapı kapamanın aslında Rum halkının Kuzey Kıbrıs’tan alışveriş yapmasını ve Larnaka’dan gelen turistlerin güneyden kuzeye geçmesini engelleme amaçlı olduğunu vurguladı.

Rum liderin bir süreden beridir Yeşil Hat Tüzüğü’nü engellemeye çalıştığını belirten Soyer, “Anastasiadis, körün istediği bir çift göz, diyerek korona virüsüne sarıldı” dedi.

Soyer, sınır kapılarında tedbir almayıp, Rum yönetimine mazeret bulma şansı tanımakla suçladığı KKTC’li yetkililerin BM nezdinde ciddi itirazlarda bulunmadığını, sesini yükseltemediğini de söyledi.

Ferdi Sabit Soyer, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın “Markaj” programına konuşarak, Rum yönetiminin 4 kapıyı kapamasını değerlendirdi:

Soyer şöyle konuştu:

“Yeşil Hat Tüzüğü’nün temel kurallarını defalarca değiştirme girişiminde bulunan Anastasiadis, bu eylemini sürdürmek için korona virüsünü koz olarak kullanıyor. ‘Vay nasıl bir mazeret bulur ve kapıları kaparım’ diyen Anastasiadis, korona virüsüne sarıldı.

Hükümet, hava giriş kapılarına yönelik aldığı tedbirleri aynı anda deniz ve kara girişlerinde de uygulamalıydı. Kara giriş kapılarında ilk günden tedbir alınsaydı bugün Anastasiadis bu kadar kolay kapıları kapayamayacaktı. Rum lider, kapıları kapamaya çalıştığında güçlü bir sesle ‘yapamazsın’ diyecektiniz ve Rum yönetiminin kapı kapamasına itiraz edecektiniz. Şu anda Kuzey Kıbrıs’tan yöneticiler güçlü itirazda bulunamıyor. İtiraz eden yok. Niye itiraz etmiyor Kıbrıs Türk tarafı? Bütün dünyaya ve BM’ye ‘ben bütün tedbirleri aldım’ diyeceksiniz.

Bu korona virüsü, Larnaka Havaalanı’ndan, Limasol’dan, Baf Havaalanı’ndan Kıbrıs’a girenlerle de gelebilir. Yeşil Hat Tüzüğü’ne düşman olan zihniyet, korona virüsünü mazeret olarak gösterdi, çünkü Kuzey Kıbrıs’a geçişleri darbelemek istiyor. Dikkat edin, Anastasiadis’in esas vurduğu nokta, en önemli kapılardan biri olan Lokmacı Giriş Kapısı’dır. Aynı zamanda Derinya Kapısı’dır, Aplıç Kapısı’dır… Yani yeni açılan kapılardır. Buralardan temasları orta yerden kaldırmaya, iki tarafın alışveriş yapmalarını engellemeye çalışıyor. Rum liderin yaptığı budur. Buna karşı derhal tedbirler alınmalıdır. Ülke yöneticileri gerekli tedbirleri alarak, BM’ye çağrı yapmalı; ‘Ne istiyorsunuz yapalım? Sınır kapılarına termal kamera mı koyalım? Koyacağız… Başka bir tedbir isterseniz yapacağız’ denmeli. Tedbir aldığımızı ve yenilerini de alabileceğimizi herkese anlatmak gerekiyor.

Bu virüs Lokmacı Barikatı’na geldiğinde pasaport mu gösterecek? Yoksa virüs bu yandan o yana gitmek için kimlik mi gösterecek? Niyet Yeşil Hat Tüzüğü’nü bozmaktır, iki taraflı geçişleri engellemektir. Amaç, Larnaka’dan gelen turistlerin kuzeye geçmesini engellemeye çalışmaktır. Anatasiadis’in kapıları kapaması, samimi bir davranış değildir. Ben sorarım Anastasiadis’e; ‘Buraya gelen İtalyanları ne yapacaksın? Ya da bundan İtalya’ya gidenlere ne diyeceksin?’

Kıbrıslı Türk yetkililerin bunları konuşması, evrensel platformlara seslenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının da, başbakanın da, dışişleri bakanının da bu konuları öyle hamasetle ya da seçime yönelik üç kağıtçı ifadelerle değil, samimi ve ciddiyetle ele alması ortama katkı sağlamaları gerekir.”

29/02/2020 21:45