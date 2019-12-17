Soyer: Biz imkansızı gerçek yapmak için bir aradayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi Cumhurbaşkanı Adayını Açıklıyor.

CTP Eski Başkanı Ferdi Sabit Soyer yaptığı konuşmada şunları söyledi

"Bugün burada birlikteyiz ve beraberiz. Adayımızı kamuoyuna duyuracağız. CTP 1970’de kuruldu, kurulduğu günden beridir kahırlı bir yolculuk yapıyor. Birçok insanımız federal bir çözümü göremeden hayata gözlerini yumdu.

Yoldaşlarımızı unutmayacağız barış dedik, insan hakları dedik, demokrasi dedik.

Türkiye- Kıbrıs/ Yunanistan haklarının kardeşliği dedik. Bu memlekette barış olmaz, demokrasi olmaz dediler. İmkânsızın üstüne yürüdük.

Kendi ayaklarımız üzerinde durmamız imkânsız diyorlar. Ortak değerlerde Kıbrıslı Türklerle Rumlar bir araya gelemez diyorlar...

Federal çözüm imkânsız diyorlar. Biz imkânsızı gerçek yapmak için bir aradayız."

17/12/2019 20:51