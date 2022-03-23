Soyer, Girne’den lider döndü: 63-82

GAÜ deplasmanından galibiyetle ayrılan Soyer, ligin tek kayıpsız takımı olarak haftayı tamamladı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig’de üçüncü hafta Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Soyer Hacıganimler arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı.

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi Soyer 82-63 kazanarak üçte üç yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 19-15 üstün tamamlayan Soyer, ilk devreyi 40-26 önde tamamladı. Üçüncü periyotta aradaki farkta değişiklik olmazken son periyoda 59-45’lik Soyer üstünlüğü ile girildi. Son periyotta GAÜ’nün farkı eritme çabaları sonuç vermezken maçı Soyer 82-63 kazanarak üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. GAÜ ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

İhsan ve Alperen ön planda

Haftayı lider olarak tamamlayan Soyer Hacıganimler’de mücadelede 25 sayı ile oynayan İhsan Üğütücü maçın en skorer oyuncusu olurken, Alperen Güner 11 sayı ve 12 ribauntluk performansı sonrasında 21 verimlilik puanı ile ön plana çıkan bir diğer isim oldu. GAÜ adına 19 sayı kaydeden Hamit Çeliktaşlılar ise takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı. Bu sonuçla Soyer haftayı lider olarak noktaladı.

Bu habere tepkiniz:



23/03/2022 22:44