Soyer Hacıganimler karışısında GAÜ galip geldi

KKTC Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde 4. Haftanın kapanış maçında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Soyer Hacıganimler karşılaştı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunda gerçekleşen mücadelede GAÜ 76-65’lik skor ile galip ayrıldı.

Kıyasıya gerçekleşen mücadelede GAÜ, 21-11, 38-29, 55-46, ve 76-65’lik periyotlarlar ile galip geldi.

GAÜ takımında 20’şer sayı alan Hamit Çetintaşlılar ve Joelck Mbanghaiwit ilgiyi üzerlerine toplarken, Soyerde ise Alperen Güner 24 sayı ile maçın skoreri oldu.

Sezonun son haftasında 19 Haziran’da GAÜ ve DAÜ karşı karşıya gelecek.

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17/06/2021 16:42