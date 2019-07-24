Soyer: Ham hayalleri besleme söylemleri

KKTC eski Başbakanı, deneyimli siyaset adamı Ferdi Sabit Soyer, imzalanan beş aylık TC-KKTC İktisadi ve Ticari İşbirliği Anlaşması'nda, "bütçe açığının nasıl kapanacağına yönelik" bir yol haritası olmadığını söyledi.

Hükümeti, "750 milyon TL gelsin, ham hayaller beslensin" tavrında olmakla suçlayan Soyer, Sosyal Sigorta ödeneklerinin de nasıl yönetileceğinin netleştirilmesini istedi.

Soyer, imzalanan anlaşmayı şu sözlerle eleştirdi:

"İmzalanan Protokolda kamu maliyesine destek yok. Peki bütçe açığı nasıl kapanacak? Bununla ilgili olarak ne protokolda nede hükümet icraatında bir tek kelam yok. Bir yanı ile bu doğru. Yani cevizcinin çuvalından oynama yok. Peki kendi ayaklarımız üzerinde durma ne olacak?

Bunun için nasıl yol takip edilecek. Bütçe üzerindeki yükü hafifletmek için yoksul, özürlü yardım ve maaşları 2019 sonuna kadar Sosyal Sigortalara aktarılacak deniyor. Bu bu kez Sosyal Sigortaları mı bitirecek? Buna dönük hangi hesaplama ve politika geliştirildi? Hiç bir şey yok.

Yalnız 750 milyon TL geliyor "testiyi kapan gelsin" ham hayalleri besleme söylemleri."