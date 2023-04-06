Soyer Spor, Basketbol Federasyonu'nu göreve çağırdı

Soyer Spor Kulübü, yönetici, antrenör ve oyuncular olarak yaşanılan mağduriyetlerle ilgili basın açıklaması yaptı. Mağduriyetler karşısında verilen cezalara itiraz eden Soyer Spor Kulübü, yasal yollara başvurmak gibi düşüncede olduklarını belirtti. Kulüp, sonraki süreçte çıkacak karar göre aktivitelerini durup durmayacağının kararını vereceklerini kaydetti.

Soyer Spor Kulübü’nün açıklaması ise şöyle;

‘’Soyer Spor Kulübü yönetici, antrenör ve oyuncuları olarak yaşadığımız mağduriyetle ilgili olarak basın açıklaması yapmak gereksinimi duymaktayız.

2022 – 2023 U 15 Erkekler Ligi karşılaşmalarında Soyer Spor Kulübü olarak Kırmızı ve Beyaz Gruplarda yer aldık. Kırmızı ve Beyaz Gruplarda karşılaşan takımların ve/veya kulüplerin, KKTC Basketbol Federasyonu 2022 – 2023 Yarışma Yönergesinin 6.2.3 maddelerine aykırı ve/veya maç kadrosuna dahil edilen oyuncuların 2008 doğumlu maksimum 6 oyuncu oynatılacağına ilişkin kadro koşullarına aykırı ve/veya daha fazla sporcuyla oynanan maçlar ve sonuçları ve/veya kadrolarda en fazla 8 tane 2008 doğumlu sporcu olması gerekli iken daha fazla sayıdaki sporcunun kadroya alınması ve bazı kulüplerin klasman maçlarının yarısında oynayacak olan 2008 doğumlu sporcuları daha az maçta oynatmaları nedeniyle KKTC Basketbol Federasyonu 2022 – 2023 Yarışma Yönergesinin 6.2.2 maddelerine aykırı davranmaları nedeniyle Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun üzerine düşeni yapmaması ve/veya mevzuatı uygulamaktan kaçınarak ilgili maçları hükmen yenik saymaması ve/veya 06/04/2023 tarihinde U15 Erkeler Play-off finallerinin Larnaka Gençler Birliği ile Yakındoğu Üniversitesi, Koopspor Kulübü ile Alsancak Spor Kulübü arasında oynanması yönünde ürettiği karar nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi maksadıyla 24/03/2023 tarihinde hem KKTC Basketbol Federasyonu Ceza Tahkim Kuruluna hem de Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu’na itirazlarımızı ilettik.

Ne yazık ki aradan geçen 14 günlük süreye rağmen yapmış olduğumuz müracaatlar değerlendirmeye dahi alınmamış, tarafımıza hiçbir bilgi verilmemiş ve maç günü de gelmiş çatmıştır.

Basketbol Federasyonu Yarışma Yönergesinde yer alan kuralları zamanında kontrol etmemesi ve haksız karar üretmesinden dolayı hem 15 yıldır Basketbola hizmet eden bizlere hem de diğer kulüp, antrenör ve oyuncularına adil ve eşit muamele yapmadığını görmek bizi çok rahatsız etmiştir.

Hal böyleyken, KKTC Basketbol Federasyonu bünyesinde yıllardır kulüp çalıştıran, emek veren bizlerin ve diğer kulüplerin açıkça haklarının yenilmesine Basketbol Federasyonumuz tarafından göz yumulduğunu üzülerek görmekteyiz.

Bu bağlamda, 14 gün önce yaptığımız itirazımızın değerlendirilmesini bekleyip, Basketbol Camiasının zarar görmemesi adına etik davranış gösterip etik şekilde davranılmasını ve sözü geçen play off maçlarının ertelenmesini bekledik. Ancak ilgili maçlar oynanmaya başladı. Dolayısıyla yaşanılan mağduriyeti sizlerle paylaşmak istedik.

Keza giderilmesi için de yasal yollara başvurmak niyetinde olduğumuzu, bundan sonraki süreçte çıkacak karara göre de kulüp aktivitelerimizin durup durmayacağının kararını vereceğimizi belirtmek isteriz.’’

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06/04/2023 20:36