Soyer’den harika başlangıç: 65-72

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Pro Lig mücadelesi devam ediyor. Ligin ilk hafta maçında Koopspor ile Soyer Hacıganimler karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi Soyer 72-65’lik skorla kazanma başarısı gösterdi. Soyer bu sonuçla sezon öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası olan Açılış Kupası ve ardından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Koopspor’u yenerek sezona başlamış oldu.

17-14 Soyer üstünlüğü ile tamamlanan ilk periyodun devresi 36-35 Soyer üstünlüğü ile sona erdi. Üçüncü periyot 49-46 Koopspor üstünlüğü ile tamamlansa da son periyotta Soyer yakaladığı 26-16’lık seri ile maçı 72-65 kazanarak sezona galibiyetle başlamış oldu.

Soyer adına 22 sayı ile oynayan İhsan Üğütücü maçın en skorer oyuncusu olurken, Koop adına 16 sayı kaydeden Temur Rustamov takımının en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı.a

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28/02/2022 22:09