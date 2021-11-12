Soyerspor’dan iyi başlangıç: 62-40

KKTC Basketbol Federasyonu 2021-22 sezonuna dün akşam (11 Kasım Perşembe) Erkekler U20 Ligi’nde maçla başladı. Atatürk Spor Salonu’nda Soyerspor ile Çetinkaya’yı karşı karşıya getiren maçta gülen taraf 62-40’lık skor ile Soyerspor oldu. Lige iyi bir giriş yapan Soyerspor, ilk periyotta 21-2’lik büyük bir fark yakaladı ve devamında galibiyete uzanmayı başardı. Maçın en skorer oyuncusu 18 sayı üreten Çetinkaya’dan Eşref Asoğlu olurken, galip gelen Soyerspor’da 16 sayı üreten Enis Lokumcu takımının en skorer ismi oldu.

Bugün ve yarın maçlar var

Erkekler U20 Ligi’nin ilk haftası oynanacak 2 maçla tamamlanacak. Bu akşam (12 Kasım Cuma) saat 19.00’da GAÜ ile Koopspor’u karşı karşıya getirecek maç Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanacak. Ligde yarın da MGA ile YDÜ takımları Mağusa’da karşılaşacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak.

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12/11/2021 15:04