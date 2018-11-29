Soygun girişimi! Bölgede vatandaş şaşkın...

Soygun girişimi şüphesi. Şüpheli iki kişi Terminal binasından koşarak kaçmaya çalışırken Royal Otel karşısında polisin ateş açması sonucu şüpheliler durduruldu ve polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında bölgede büyük bir panik yaşandı. HaberKıbrıs'a konuşan görgü tanıkları "Ne olduğunu anlayamadık. Birden ortalık karıştı. Terminalden Royal Otel'e doğru koşan iki kişi gördük bu arada polis de onları takip ediyordu. Her şey çok kısa bir süre içerisinde ceryan etti. Polis ateş etti. Kaçanları yakaladı ve götürdü."dediler