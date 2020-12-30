Soygun meselesinde iki kişi serbest

Lefkoşa’daki soygun olayıyla ilgili tutuklanan Osagie Okoromu ve Victory Osaghae’nin suçla bağları olmadığı tespit edildi.

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30/12/2020

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Soygun meselesinde iki kişi serbest

Lefkoşa’da meydana gelen cep telefonu, nakit para ve laptop soygunu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Godwin Obediah Agbedı ve Andrew Osemudiamen Okhırıa  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Olayla ilgili tutuklanan Osagie Okoromu ve Victory Osaghae’nin suçla bağları olmadığı tespit edildi. Mahkeme, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

30/12/2020 14:08
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