Soygun meselesinde şahıs ve emareler aranıyor

Lefkoşa’da meydana gelen soygun 5 bin TL nakit para, cep telefonu ve Laptop meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Godwin Obediah Agbedı, Osagie Okoromu, Victory Osaghae ve Andrew Osemudiamen Okhırıa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer zanlıların “Soygun”, “ev açma”, “darp” ve “mülke tecavüz” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, meseleyle ilgili aranan 3 kişi ve emareler olduğuna dikkat çekerek zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıs ve emarelere etki edebileceğini bu nedenle zanlıların soruşturma maksatlı poliste 5 gün daha daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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25/12/2020 15:00