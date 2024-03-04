Soygunun arkasında kara para aklama şüphesi

ads ads ads ads
04/03/2024

ads
Soygunun arkasında kara para aklama şüphesi

Rum polisinin, Güney Kıbrıs’a (geçtiğimiz Cuma günü) gelen ve geldiği gün beraberinde getirdiği parayı kapkaççılara çaldıran  31 yaşındaki Ukraynalı kadınla ilgili olayın ardında başka boyutların bulunduğuna inandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Merkezde Kıbrıs’la Kara Para-Ukraynalılar ve Kıbrıs Merkezli Kara Para Aklama İhtimali” başlıklarıyla  manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, toplamda Güney Kıbrıs’a 6 milyon Euro getiren 31 yaşındaki Ukraynalıyla ilgili meselenin başka boyutlara sahip olduğunu yazdı.

Polisin son dönemlerde ele aldığı meseleler ve gelen bilgilerin, Ukrayna vatandaşları ve Kıbrıs merkezli bir kara para aklama çetesinin olduğu inancını desteklediğini yazan gazete polisin, bu olayların araştırılması için “Suçların Örtbas Edilmesi ile İlgili Mücadele Birimi” olarak bilinen MOKAS’tan yardım talep ettiğini belirtti.

 

04/03/2024 12:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Soygun, kara para aklama
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.