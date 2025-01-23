SÖYLEM Matbaa, KKTC’nin İlk FSC Sertifikalı Firması Oldu



SÖYLEM Matbaa, ülkede bir ilki gerçekleştirerek FSC (Forest Stewardship Council) sertifikasını aldı. FSC belgesi, orman kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetildiğini ve kullanılan hammaddelerin çevreye duyarlı bir tedarik zincirinden temin edildiğini gösteren uluslararası bir standarttır. 1999 yılından bu yana iletişim ve matbaa sektöründe 26 yıldır faaliyet gösteren SÖYLEM, bu belgeyle çevreye duyarlı üretim anlayışını bir adım ileri taşıdı.

Yeni Teknolojiler ve Üretim Yatırımları

FSC sertifikası ile uyumlu şekilde üretim yapmayı sürdüren SÖYLEM Matbaa, doğada çözünebilir kimyasalsız su bazlı baskı teknolojisine yaptığı yatırımı tamamladı ve bu sistemi yakın zamanda devreye alacağını açıkladı. Şirket, ayrıca naylon ambalaj ürünlerine alternatif olarak geri dönüştürülebilir kağıt ürünlerinin üretimine odaklandı.

Kağıt Çanta Üretimi ve Çevreci Alternatifler

Plastik karşıtı küresel bilinçlenme süreçlerini destekleyen SÖYLEM, naylon çanta kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla tam otomatik kağıt çanta üretim parkurunu da devreye aldı. SÖYLEM Matbaa, KKTC’de ilk kez tam otomatik makinelerle %100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüşümlü baskılı ve baskısız kağıt çantalar üretmeye başladı. Bu ürünler, konfeksiyon, fast food, ayakkabı ve market sektörleri dahil olmak üzere pek çok sektör için çevre dostu bir alternatif sunuyor.

FSC Belgesinin Önemi

SÖYLEM Matbaa, FSC sertifikası ile sürdürülebilirlik alanında uluslararası standartlara uyum sağlıyor. Bu belge, çevresel etkilerin azaltılmasını hedefleyen üretim süreçlerinin bir göstergesi olarak, şirketin çevreye duyarlı yaklaşımını pekiştiriyor.