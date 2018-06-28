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Soylu: CHP il başkanlarının gideceği tek adres PKK'lı cenazesi ...

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28/06/2018

Soylu: CHP il başkanlarının gideceği tek adres PKK'lı cenazesi ...
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Süleyman Soylu: HDP Başkanı Pervin Buldan'ın Anlattıklarında eksik vardır fazla yoktur. Bu ülkede kimsenin pkk'yı yeşertmesine izin vermem!! Tüm valilere talimat verdim bundan sonra CHP il başkanları şehit cenazesine alınmayacak. Onlara öldürdüğümüz pkklıların cenazesinde bir kişilik yer ayıracağız. Sandıkta HDP ile beraberlerse cenazedede beraber olacaklar. Artık HDPNİN ve PKKNIN yapacağı tüm şımarıklıklar onlara barajı geçiren Chpnin vebalindedir. Dedi

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TAGS: Süleyman Soylu, CHP
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