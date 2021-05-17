Türkiye İçişleri Bakanı Soylu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini bildirdi.

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17/05/2021

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Türkiye İçişleri Bakanı Soylu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun.''

17/05/2021 15:52
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TAGS: esrar, Türkiye, Süleyman Soylu, haber, Suriye, uyuşturucu, kktc
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