Soylu: Edirne üzerinden 76 bin 358 göçmen ayrıldı
01/03/2020
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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" dedi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" bilgisini paylaştı.