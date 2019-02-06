Soylu, KKTC’de temaslar yapacak

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunacak.

Soylu’nun ziyareti çerçevesinde, iki ülke arasında işbirliği protokolü imzalanacak.

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, temasları çerçevesinde ilk olarak saat 09.55’te Denktaş ailesine taziye ziyareti gerçekleştirecek.

Soylu, saat 10.30’da İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşecek.

İçişleri Bakanlığında Göç, Muhaceret ve Adli İşbirliğine İlişkin İki Protokol imzalanacak.

Türkiye İçişleri Bakanı Soylu saat 12.00’de de Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek.

Görüşmenin ardından Başbakan Erhürman’ın huzurunda Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil

Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir tarafından “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü” imzalanacak.

Süleyman Soylu saat 13.00’te ise İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.