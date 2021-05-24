Soylu: Kutlu Adalı cinayeti için KOM'a yazı yazdırdım

Sedat Peker'in 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul biçimde öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya attığı iddiaya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Peker'in kardeşi silah sebebiyle alındı. Ama Kutlu Adalı sebebiyle alınmalıydı. Ama almadılar! KOM'a sırf bu yüzden yazı yazdırdım bugün. İçişleri Bakanı olarak benim görevim önleyicilik, olay sonu raporunu yazmak değil" dedi.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına canlı yayında yanıt verdi. Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili " Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce ( Kıbrıs'a) gittiler. Allah o insanın kanını bize nasip etmedi" sözlerine Bakan Soylu, "Peker'in kardeşi silah sebebiyle alındı. Ama Kutlu Adalı sebebiyle alınmalıydı. Ama almadılar! KOM'a sırf bu yüzden yazı yazdırdım bugün. İçişleri Bakanı olarak benim görevim önleyicilik, olay sonu raporunu yazmak değil Kutlu Adalı cinayetinde en ufak bir şey açık duruyorsa bizim namus meselesidir. Ben sayın Cumhurbaşkanımızla çalışıyorum. Bana hiçbir meselede 'şunu şöyle yap' diye talimat vermemiştir. Bizim dönemimizde Necip Hablemitoğlu, ki o da FETÖ işidir, faili meçhul cinayet var mı? Biz terörle mücadele ediyoruz. 4,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İç güvenlikle ilgili terörle mücadele meselesi bizim uhdemizde. Boş kağıda imza atmaya hazırım. Terörle mücadelede bu başarının altında gayri hukuki, beyaz toros, insanlara işkence, faili meçhul cinayetler eğer varsa bana getirin boş kağıda imza atayım ve buradan çıkayım." ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER'İN İDDİASI NEDİR?

1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul biçimde öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine değinen Peker, Adalı'yı Korkut Eken'in başında bulunduğu bir ekibin öldürdüğünü söyledi. Peker, Adalı cinayeti için önce kendisine talepte bulunulduğunu da öne sürdü.

Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatımları şöyle:

1996'da Kutlu Adalı'nın cinayetine değineceğiz dedik; söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız… Devletimizle hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut eken, Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası, Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı, çok iyi… Genciz, vatanseveriz, işte şu PKK'ya yardım ediyor ama genelde bana işadamlarını yönlendiriyorlar. Faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez.

"ALLAH NASİP ETMEDİ"

(Korkut Eken) Bana dedi ki "Kıbrıs'ta bir adam var." "Evet abi" dedim, "Bu Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor" dedi. Dedi ki "Bana iki profesyonel…" "Ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana" dedim. Atilla Peker'i dedim. Çok iyidir, uzmandır dedim. THY uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Biletlerden bakabilirler, Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce (Kıbrıs'a) gittiler. Allah o insanın kanını bize nasip etmedi.

"KARDEŞİM AMELİYAT OLDU, ANLATIR"

Aradan zaman geçti, döndüler 3-4 gün sonra. Den gelinemedi. Korkut abi ile konuştuk, dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunlara bağlı ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abi ile, "Halloldu" dedi. Atilla Peker, kanser ameliyatı oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır. Benim biraderim korkmaz, doğruyu anlatır. Ben öldürsek öldürdük derdim, çünkü zaman aşımına girdi. Bir şeyden korktuğum için değil.

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24/05/2021 23:15