Soylu: Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

- 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'Şaka yapıyorsunuz' derdik ama bu olay birmeselenin de anlaşılmasına vesile oldu: Maskeler düştü.

- Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

- Miçotakis'in ülkesinde toplam 115 bin yabancı var. Bizde ne kadar var? 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken boyuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni tamamen ihlal ettiler.

- Timlerimiz dün gece göreve başladıç

- Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı.

- Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil.

07/03/2020 11:36