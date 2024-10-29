Soyunma odasında kavga: Tecrübeli hoca ile yıldız futbolcu birbirine girdi

Roma'da teknik direktör Ivan Juric ile Gianluca Mancini'nin Fiorentina maçının devre arasında kavga ettiği belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde Juric ile Mancini'nin yumruklaştığı öne sürüldü.

Serie A'nın 9. hafta maçında Roma, Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Roma müsabakayı 5-1 kaybederken, maçın devre arasında teknik direktör Ivan Juric ile stoper Gianluca Mancini'nin birbirine girdiği belirtildi.

JURIC VE MANCINI YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ İDDİASI



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Juric ve Mancini, Fiorentina maçının devre arasında yumruklaştı. Söz konusu maça ilk 11'de başlayan Mancini, ikinci yarı başlamadan oyundan oyundan alındı.

JURIC GÖREVDEN ALINABİLİR



Haberde Roma Başkanı Dan Friedkin'in teknik direktör Ivan Juric'i görevden almayı ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

EN BÜYÜK ADAY DE ROSSI



Yine İtalyan kaynaklı haberlerde Juric'in yerine en büyük adayın Daniele De Rossi olduğu kaydedildi.