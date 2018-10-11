Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague'u UUİ'ye taşıyacak Soyuz roketi Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden 11:40'ta fırlatıldıktan sonra bir arıza meydana geldi. Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ile ABD'li astronot Nick Hague Soyuz'dan paraşütle atlamayı başardı.

Soyuz fırlatılırken kaza meydana geldi

Kurtarma ekiplerinin, kozmonot ve astronota ulaştığı ve ikisinin sağ olduğu belirtiliyor. Kaynak, arızanın taşıyıcı bölümünde meydana geldiğini ve ekibin üsse acil iniş yapacağını söyledi.

Kazanın ardından NASA bir açıklama yaptı ve arama kurtarma ekiplerinin astronotlarla iletişime geçtiğini ve olay yerine doğru hareket ettiğini aktardı.

Rusya Merkezi Askeri Birimi'nden gelen açıklamada ise mürettebatın iniş yaptığı kapsülün Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin 25 kilometre uzağında bulunduğu belirtildi. An-26 uçağı ile bölgeye giden askeri paraşütçüler de iniş yaptı. Acil Durumlar Bakanlığı'ndan görevliler de olay yerine ulaşırken, Soyuz mürettebatının sağlık desteğine ihtiyaç duymadığı aktarıldı.