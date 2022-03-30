Soyuz kapsülü MS-19 Dünya'ya dönüyor

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30/03/2022

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Soyuz kapsülü MS-19 Dünya'ya dönüyor

NASA astronotu Mark Vande Hei ile Rus kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anton Shkaplerov'u taşıyan Soyuz aracı MS-19, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüşe geçti.

Uzay aracının Türkiye saatiyle 14.30'da Kazakistan'a inmesi bekleniyor.

Soyuz MS-19'un inişi, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'ya saldırılarının ardından, Rus-Amerikan geriliminin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

İki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesi nedeniyle, NASA astronotu Vande Hei'nin Soyuz kapsülüyle dönüp dönemeyeceği tartışma konusu olmuştu.

30/03/2022 10:39
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TAGS: ABD, NASA, Rusya, Uzay Çalışmaları
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