Soyuz kapsülü MS-19 Dünya'ya dönüyor
30/03/2022
NASA astronotu Mark Vande Hei ile Rus kozmonotlar Pyotr Dubrov ve Anton Shkaplerov'u taşıyan Soyuz aracı MS-19, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılarak Dünya'ya dönüşe geçti.
Uzay aracının Türkiye saatiyle 14.30'da Kazakistan'a inmesi bekleniyor.
Soyuz MS-19'un inişi, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'ya saldırılarının ardından, Rus-Amerikan geriliminin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.
İki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesi nedeniyle, NASA astronotu Vande Hei'nin Soyuz kapsülüyle dönüp dönemeyeceği tartışma konusu olmuştu.