Soyuz MS-22 uzaya gönderildi

Soyuz MS-22 isimli roket, iki Rus kozmonot ve bir ABD'li astronot ile Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

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22/09/2022

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Soyuz MS-22 uzaya gönderildi

Soyuz MS-22 roketi, NASA’dan Expedition 68 astronotu Frank Rubio ve Roscosmos’tan kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin’den oluşan mürettebatı ile Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatıldı.

Rubio, Prokopyev ve Petelin, yörünge kompleksinde yaklaşık altı ay geçirecek ve Mart 2023’te Dünya’ya dönecekler.

22/09/2022 09:55
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TAGS: Soyuz MS-22, uzay, dünya
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