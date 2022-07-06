Sözleşmeler için görüşmeler başladı

Futbolcuların transfer koşulları konusunda bir süredir devam eden tartışmalara son verme adına sözleşmelerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

KTFF Kulüpler Birliği Binasında başkan Aytaç Karavezirler ile yönetim kurulu üyeleri ve Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay ile yöneticilerinin katıldığı toplantıda Transfer Talimatı'nın uygulanma koşulları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarafların geçmiş yıllarda üzerinde çalıştığı taslak sözleşme metinlerinin revize edilmesi, günün koşullarına uygun hale getirilerek önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya konması hedefiyle komite oluşturularak çalışmaların devam etmesi noktasında karar üretildi.

Bu habere tepkiniz:



06/07/2022 15:12