Sözleşmeler için Kulüpler Birliği ile Futbolcular Derneği görüşecek

Son günlerde futbolcuların sözleşme talebinin artması sonrası Futbolcular Derneği yöneticileriyle Kulüpler Birliği yetkilileri ilk toplantısını 6 Temmuz'da yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Olağan Mali Genel Kurul'da oybirliğiyle geçen serbest transfer yaşının 29'a yükseltilerek aralıksız 4 hizmet yılı şartı getirilmesi birçok futbolcunun sözleşmelerin eksikliğini gündeme getirmesi sonrası görüşme trafiği hızlandı.

Berkem Korbay başkanlığındaki Futbolcular Derneği yönetimi KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Sertoğlu, Kulüpler Birliği ile yapılacak görüşmeler ve çıkacak sonuca göre olayın şekillenebileceğini ifade etmesi sonrası gözler kulüplere çevrildi.

Futbolcular Derneği'nin, Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ile görüşmesi olumlu geçerken tarafların 6 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'da yönetimleriyle birlikte biraraya gelmesi kararlaştırıldı.

Sözleşmelerin bulunacağı Transfer Talimatı konusunda iki tarafın komite oluşturup hukukçuların da desteğiyle sonuca ulaşmaya çalışacakları vurgulandı.

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02/07/2022 20:49