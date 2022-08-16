Lefke'ye ateş düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22), mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü. Şehidin acı haberi Lefke’ye baba ocağına düştü. Türk bayrağı çekilen evinde şehit babası Ali Çakır Lefke’de taziyeleri kabul etti. Acı haberi alan Ak Parti KKTC temsilciliği de şehit ailesini ziyaret ederek taziyelerini paylaştı. Şehidin ailesi sabah saatlerinde adadan ayrılarak memleketleri Osmaniye’ye gitti.

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16/08/2022 09:20