Sözleşmesi Bulunmayan Faturasız Cep Telefonu Hatları Kapatılıyor

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), sözleşmesi bulunmayan faturasız cep telefonu hatlarının kapatılacağını bildirdi.

BTHK’dan yapılan yazılı açıklamada, Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasası gereği faturasız hat aboneliklerinde de kimlik belgesinin sureti alınarak sözleşme yapılmasının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Yasa değişikliği öncesinde faturasız hat kullanıcıları için sözleşme zorunluluğu bulunmadığı anımsatılan açıklamada, operatörlerin kısa mesaj yolu ile kullanıcılarından bilgi alarak kayıt işlemlerini tamamladıkları ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Yasa gereği sözleşmesi bulunmayan faturasız hat kullanıcıların hatları 07 Kasım 2019 tarihi itibarı ile kapatılacağından kimlik veya pasaport belgeleri ile birlikte hizmet aldıkları haberleşme sağlayıcıya başvurarak abonelik sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, hizmet aldıkları haberleşme sağlayıcıya başvurmakta güçlük yaşaması olası yaşlı, engelli veya sağlık engeli olan vatandaşların yakınlarının ilgili operatöre ulaşarak bilgi vermeleri halinde sözleşme yapılması hususunda yardımcı olunacağını açıkladı.”

05/11/2019 17:02