SpaceX, 2022 başında Starship'i yörünge testine sokacak

SpaceX kurucusu Elon Musk, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) desteğiyle geliştirilen Starship'i Ocak 2022'de ilk defa yörüngeye fırlatmayı deneyeceklerini açıkladı.



Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulunun toplantısına çevrim içi katılan Musk, Ay'a dönüş projesi kapsamında geliştirilen Starship'in uçuş hazırlıklarıyla ilgili, "Aralık'ta test çalışmalarını hızlandıracağız. İlk uçuşla ilgili risk çok fazla, bu yüzden başarı olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyemem." dedi.



Buna rağmen çok ilerleme kaydedeceklerini söyleyen Musk, ilk kez bir mega güçlendiricinin üzerinde fırlatılacak Starship'in 2022 bitmeden başarılı bir şekilde yörüngeye ulaşacağından emin olduğunu ifade etti.

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19/11/2021 09:34