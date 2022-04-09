SpaceX Falcon 9'dan tarihi iniş

İlk özel uzay istasyonunu yapmak isteyen Axiom Space şirketi tarihi görevine başladı. NASA iş birliği ile gerçekleştirilen uzay misyonunun ilk görevi için SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı.

Axiom Space şirketi, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA iş birliği ile uzay misyonu gerçekleştiriyor.



ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Crew Dragon Freedom kapsülünü taşıyan roket bir ilki de beraberinde getirdi.4 kişilik mürettebat NASA tarafından kabul edilen ilk ticari amaçlı yolcular olarak da tarihe geçti.

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09/04/2022 21:44