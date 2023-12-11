SpaceX gizemli uzay uçağını bu gece fırlatacak

SpaceX, pazartesi günü ABD Uzay Kuvvetleri için bir görevin parçası olarak gizemli bir uçağı yörüngeye fırlatmaya hazırlanıyor.

SpaceX'in Falcon Heavy roketinin ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden bu akşam (11 Aralık) Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 20:14'te (TSİ salı sabaha karşı 04:14) havalanması ve gizemli X-37B uzay uçağını 7. görevine taşıması planlanıyor.

ABD Uzay Kuvvetleri uçağın yörüngede ne yapacağına dair pek fazla ayrıntı açıklamamış olsa da önceki görevlerde deneysel tahrik sistemleri test etmiş ve "gelişmiş malzemelerle" çalışmalar gerçekleştirmişti.

ABD Uzay Kuvvetleri'ne göre son görevin "çok çeşitli test ve deney hedefleri" var. Bunlar arasında "yeni yörünge rejimlerinde çalışmak, uzay alanı farkındalık teknolojilerini denemek ve NASA malzemelerinin üzerindeki radyasyon etkilerini araştırmak" yer alıyor.

Görev öncesinde Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall şunları söyledi:

Bu, X-37B'nin 7. uçuşu ve Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'nin yenilikçi vizyonunu ortaya koymaya devam ediyor.

Mürettebatsız araç, NASA'nın uzay mekiğinin minyatür bir versiyonunu andırıyor ve SpaceX'in daha büyük olan Falcon Heavy roket güçlendiricisinin onu yörüngeye taşıması gerekiyor.

Fırlatma aslında pazar günü için planlanmıştı ancak kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.

SpaceX, pazar günü eski adı Twitter olan X'te "Falcon Heavy'nin USSF-52 görevi için 11 Aralık Pazartesi günü fırlatılması hedefleniyor, hava koşullarının pazartesi gecesi kalkış için yüzde 70 oranında elverişli hale geleceği tahmin ediliyor" diye açıklama yaptı.

Ekip bu süreyi fırlatma öncesi ek kontrolleri tamamlamak için kullanacak.

Bu, SpaceX'in 2023 yılı içinde yörüngeye fırlatacağı 92. roket olacak ve özel uzay firmasının rekor kırdığı bu yıl bitmeden önce 8 fırlatma daha planlanıyor.

X-37B'nin dönüş tarihi ve yörüngeye girdikten sonraki irtifasının ne olacağı bilinmiyor ancak Uzay Kuvvetleri'nin "yeni yörünge rejimlerinde" çalışacağı yönündeki açıklaması, bunun bugüne kadarki en yüksek ve en uzun uçuşu olabileceğini gösteriyor.

Boeing yapımı araç 2010'daki ilk görevinden bu yana gerçekleştirdiği 6 uçuşla uzayda 10 yıla eşdeğer bir süre geçirmiş oldu.

Uzay aracı geri döndüğünde, NASA'nın uzay mekiğinin astronotları Dünya'ya geri getirmesine benzer şekilde piste iniş yapacak.

Independent Türkçe