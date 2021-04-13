SpaceX, Mars'a gidecek rokete Starlink internet alıcısı ekledi

SpaceX en son Starship prototipine bir Starlink alıcısı ekleyerek Mars'a gidecek roketin yüksek hızlı internet erişimine sahip olmasını sağladı.

Uzay meraklısı Carter Goode bu hafta yapılacak bir uçuş testi öncesinde, yeni nesil uzay aracı SpaceX'in Teksas, Boca Chica'daki tesisinin fırlatma rampasında dururken Starship SN15'in gövdesinin üçte ikisi seviyesinde bir Starlink çanağı gördü.

SpaceX ayrıca "tek kullanıcılı bir terminali (...) 12,5 km'yi aşmayan irtifalarda deneysel olarak" çalıştırmak için geçici izin istedi.

Şu anda Dünya çevresinde yörüngede bin 300'den fazla Starlink uydusu var ve önümüzdeki birkaç yıl içinde 42 bin uydunun yer aldığı bir takımuydunun oluşturulması planlanıyor.

Bazı uçak ve kargo gemilerinde de kullanılması beklenen Starlink'in geniş bant ağı ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Polonya ve Birleşik Krallık'ta halihazırda faaliyet halinde.



Uzay meraklısı Carter Goode, Starship SN15'te beyaz, oval şekilli bir Starlink alıcısının görüntüsünü yakaladı (Carter Goode/ CC)

Hızı mevcut fiber geniş bant internete rakip olacak fakat Starlink yerleşim alanlarında yaşayanlara hizmet etmek için inşa edilmiyor. Ana fikir bunun yerine erişimin genellikle sorunlu olduğu veya bulunmadığı yerlere internet bağlantısı sunmak.

SpaceX "2021'de dünyada yerleşimin olduğu yerlerde neredeyse küresel kapsama alanına" erişebilmek için Starlink ağını genişletmeye devam etmeyi amaçlıyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk uzay interneti projesinin 2050'ye kadar Mars'ı kolonileştirme hedefini finanse etmek için kullanılacağını söylemişti.

Bu yıl kısa bir süre için dünyanın en zengin kişisi haline gelen teknoloji milyarderi, gelecekte hayatta kalmasını sağlamak için insanlığı çok gezegenli bir türe dönüştürme hedefinden sık sık bahsetmişti.

Geçen ay muazzam servetini bunu gerçeğe dönüştürmek için kullanacağına dair verdiği sözü yinelemişti.

Twitter'da "Hayatı çok gezegenli hale getirmeye ve bilincin ışığını yıldızlara yaymaya yardımcı olacak kaynakları biriktiriyorum" diye yazmıştı.

Servetimin yaklaşık yarısını dünyadaki sorunları çözmeye, diğer yarısını da dinozorlara olduğu gibi Dünya'ya bir meteor çarpması ya da kendi kendimizi bitireceğimiz bir 3. Dünya Savaşı çıkması durumunda (tüm türlerin) yaşamının devam etmesi için Mars'ta kendi kendine yetebilen bir şehir kurmaya ayırdım.

Hem Starlink hem de Starlink'in potansiyel olarak gereken finansmanı sağlayacağı Starship, Mars'ı kolonileştirmek için hayati öneme sahip olabilir.

Musk her yıl her biri 100 kişiye kadar taşıyabilen 100 Starship inşa etmeyi umuyor. Mürettebatlı uçuşlar önümüzdeki yıl kadar erken bir tarihte gerçekleşebilir, 2023'te gerçekleşecek ilk ticari uçuşsa çoktan planlandı.

SpaceX bunu başarmak için aralıktan bu yana yüksek irtifalı 4 büyük uçuş denemesinin yapıldığı son derece iddialı bir deneme programı uyguluyor.

Dördü de patlamalarla sonuçlandı fakat Musk, büyük geliştirmelerin Starship SN15 için bu kaderi önleyeceğini iddia ediyor.

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13/04/2021 12:17