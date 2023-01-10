SpaceX rakibini uzaya fırlattı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, rakibi olan Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderdi.

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10/01/2023

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SpaceX rakibini uzaya fırlattı

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Londra merkezli iletişim firması OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi.

Uyduları taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 23.50'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Yörüngeye gönderilen yeni uydular sayesinde OneWeb'in internet hizmeti sağlama kapasitesinin artacağı öğrenildi.

Ayrıca son görev, SpaceX'in Ukrayna savaşı öncesinde Rusya'dan uzay taşımacılığı hizmeti alan OneWeb için gerçekleştirdiği 2'nci fırlatma olarak kayıtlara geçti.

SpaceX, geçtiğimiz 9 Aralık'ta OneWeb'e ait 40 internet uydusunu daha yörüngeye göndermişti.

10/01/2023 12:32
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TAGS: SpaceX
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