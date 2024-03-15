SpaceX Starship roketini fırlattı

SpaceX şirketinin Starship roketi 2 başarısız girişimin ardından firmanın Teksas'taki "Starbase" alanından başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship yörüngeye ulaştı.

Geminin yörüngeye ulaşmasıyla birlikte bu, bir Starship'in ulaştığı en uzak nokta oldu.

Ancak parçaları yeniden kullanılmak üzere Hint Okyanusu'na inmesi planlanan roket, inişten önce kayboldu.

SpaceX, test uçuşunun sonunda atmosfere yeniden giriş sırasında Starship roketi ile iletişimin kaybedildiğini raporladı.

SpaceX üçüncü test uçuşunun sonunda Starship'in kaybolduğunu doğruladı.

Daha önceki test uçuşlarının ilkinde roket fırlatıldıktan kısa bir süre sonra havada infilak etmiş, ikinci uçuşta ise infilak etmeden önce ayrılma aşamasına kadar ilerlemişti.