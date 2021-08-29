SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi

ads ads ads
29/08/2021

ads
ads
ads
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na avokado, limon ve dondurma gönderdi

ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı. Gönderilen malzemelerin arasında avokado, limon, dondurma gibi gıdaların yanında karıncalar ve tuzlu su karidesleri de yer aldı.

Elon Musk'ın uzay teknolojisi alanında faaliyet gösteren şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal yapacak ve içinde bazı gıda maddelerinin bulunduğu mekiğini uzaya fırlattı.

Yaklaşık 2,17 ton deney malzemesi ve donanım taşıyan Dragon kargo mekiği, Falcon roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uzaya gönderilen malzemeler arasında avokado, limon ve dondurma ile deney amaçlı kullanılacak karıncalar ve tuzlu su karidesleri de yer aldı.

Ayrıca, uydu ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Japon şirketi Gitai Inc. tarafından üretilen bir robotik kol da uzaya gönderildi.

Kargo mekiğinin pazartesi günü istasyona ulaşması bekleniyor.

İkmal seferi, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 23'üncü sefer olacak.

29/08/2021 17:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu, kargo
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.