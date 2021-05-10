SpaceX uydu yerleştirmede Dogecoin kabul edecek

Açıklamanın ardından hızla yükselen Dogecoin, son 24 saatte 0.4257 dolardan, 0.5943 dolara kadar yükseldikten sonra 0.5359 dolara çekilirken, haftalık kazancı yüzde 41'i aştı.



Taşıyacağı uyduları ayın yörüngesine yerleştirmek üzere Ay'a seyahat edecek olan rokete de DogeSpaceX adı verildi. DogeSpaceX adlı roketin 2022 yılının ilk çeyreğinde fırlatılması planlandı.



Elon Musk, Nisan ayında Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, "Gerçek Ay'a gerçek Dogecoin indireceklerini" vurgulamıştı. Musk Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, DogeSpaceX'in Ay'a seyahatinin Dogecoin ile finanse edileceğini doğruladı.



Musk yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, SpaceX'in önümüzdeki yıl yapacağı Ay'a seyahati "uzaydaki ilk kripto olacak" diye nitelendirdi.



Yapıla açıklamaya göre, 2022'nin ilk çeyreğindeki aya fırlatma işlemi SpaceX Falcon 9 roketinin kullanımıyla Geometric Energy Corporation (GEC) tarafından gerçekleştirilecek.

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10/05/2021 10:59