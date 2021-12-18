SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi

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18/12/2021

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SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi. SpaceX, Starlink uydu ağıyla dünyanın her yerine yüksek hızlı internet vermeyi hedefliyor.

2021 yılının 28'inci fırlatma işlemi, Californa'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan gerçekleştirildi.

Bugünkü fırlatma başarılı olursa yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı bin 944'e yükseldi.

SpaceX, Starlink uydu ağıyla dünyanın her yerine yüksek hızlı internet vermeyi hedefliyor. 

 

18/12/2021 16:11
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TAGS: SpaceX, uzay, Starlink uydusu
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