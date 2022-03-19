SpaceX, uzaya 53 Starlink uydusu daha gönderdi

Elon Musk'a ait ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi SpaceX, 53 uyduyu Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlattı.

Fırlatma, sabah saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirildi.

Starlink uydularını SpaceX’in Falcon 9 roketi taşıyor.

Daha önce Starlink uydularının fırlatma işlemi elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Küresel uydu-internet projesi ağını temsil eden Starlink, başarılı olması halinde dünyanın dört bir yanına yüksek hızlı internet hizmeti sunacak.

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19/03/2022 11:14