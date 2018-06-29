SpaceX uzaya yapay zekaya sahip robot gönderdi
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapay zekaya sahip robot ve diğer malzemeleri taşıyan kargo kapsülünü Falcon roketiyle uzaya gönderdi.
29/06/2018
Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda Dragon kargo kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktığı belirtildi.
Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Üssü'nden fırlatılan yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülde "Cimon" isimli yapay zekaya sahip robot, 20 civarında fare ve kahve bulunduğu kaydedildi.
Kargonun pazartesi günü istasyona ulaşması bekleniyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı iş birliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.
Kaynak: AA