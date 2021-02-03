SpaceX'in test ettiği Starship mekiği ikinci kez iniş sırasında patladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde SpaceX şirketinin Mars ve Ay yolculukları için tasarladığı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında patladı.

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica deneme sahasında yürüttüğü testte, yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelik konstrüksiyon mekik, havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladı.



Alçalma manevrası sırasında yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayan 50 metrelik mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.

Aralık ayında da SN8 adlı prototipin test edildiği sırada roketin havada motoru arızalanmış ve iniş sırasında patlamıştı.



SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

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03/02/2021 11:10