SpaceX'in test ettiği Starship mekiği ikinci kez iniş sırasında patladı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Starship mekiğinin SN8 prototipi, ikinci fırlatış testinde de iniş sırasında infilak etti.

ads ads ads ads
03/02/2021

ads
SpaceX'in test ettiği Starship mekiği ikinci kez iniş sırasında patladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde SpaceX şirketinin Mars ve Ay yolculukları için tasarladığı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında patladı.

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica deneme sahasında yürüttüğü testte, yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelik konstrüksiyon mekik, havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladı.

Alçalma manevrası sırasında yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayan 50 metrelik mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.

Aralık ayında da SN8 adlı prototipin test edildiği sırada roketin havada motoru arızalanmış ve iniş sırasında patlamıştı.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

03/02/2021 11:10
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: SpaceX, uzay, teknoloji
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.