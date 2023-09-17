SpaceX’ten dev bir adım daha!

Elon Musk’ın CEO görevini üstlendiği SpaceX denemelerine son sürat devam ediyor. Son olarak büyüklüğü ile göz kamaştıran Starship roketinin ikinci test uçuşunun yapılacağı tarih açıklandı. Yetkililere göre önümüzdeki ay 2. Yörünge uçuşu yapılabilir.

FAA lisansından dolayı henüz atılamayan Starship, bu lisansa kavuşması ile birlikte Ekim ayında fırlatılabilir. Fırlatma lisansının alınması ile birlikte devasa roket uzaya fırlatılacak. Yetkililerin açıklamalarına göre roket için tüm hazırlıklar tamam.

Geliştirilmekte olan dünyanın en büyük roketi olarak dikkat çeken Starship, henüz yolun çok başında olduğunu gösteriyor. Ancak deneme testlerinin devamlılığı da roketin kısa sürede görevine başlayacağını bizlere anlatıyor. İkinci test uçuşunu gerçekleştirmek için tam olarak 63 madde uzunluğundaki bir listenin tamamlanıp sonra FAA lisansının alınması gerekiyor.

Bir önceki test uçuşu nisan ayında yapıldı

Starship bir önceki test uçuşunu nisan ayında yapmıştı. O tarihten beridir yapılan geliştirmelerin tamamlanması ile birlikte artık yeni görevler roketi bekliyor. Özellikle roket atışı yapan fırlatma rampasında meydana gelen hatalar, roket için endişelerin artmasını sağlamıştı. Bu nedenle 2. Test uçuşu merakla bekleniyor.