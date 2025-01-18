Spa’da Skandal: Terapiste Cinsel Taciz

Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz suçundan tutuklanan Hikmet Güney mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

(Kamalı Haber)

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hasan Kabadayılar, zanlının 16 Ocak saat 16.50 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelin Spa bölümünde kendisine masaj yapan terapist kadına cinsel organını göstererek, cinsel taciz suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün saat 17.45 sıralarında ülkeden çıkış yapmak için gittiği Ercan Havalimanında tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.