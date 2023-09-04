“Spanos ve Kırk Ejderha” Arabahmet Kültür Evi’nde sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin daveti ile Antiligos Tiyatrosu’nun çocuk oyunu “Spanos ve Kırk Ejderha” Dünya Barış Günü’ne özel olarak sahnelendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Aleksia Papalazarou'nun uyarladığı ve yönettiği “Spanos ve Kırk Ejderha oyununda üst yazılı sahneleme metodu uygulandı.

İzel Seylani ve Vasilis Pafitis’in rol aldığı oyunda Seylani’nin iki dil kullanarak gösterdiği performans ile Arabahmet Kültür Evi sahnesini dolduran çocuklar oyundan büyük keyif aldı.

Bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum iki gencin hikayesini anlatan oyun kostümleri, oyuncu performansları ve sonunda verdiği barış mesajları ile çocuklar kadar oyunu izleyen yetişkinlerin de alkışını aldı.