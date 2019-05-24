HABER KIBRIS

Spehar, Anastasiadis ile görüştü

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24/05/2019

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Spehar, Anastasiadis ile görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü misyon şefi Elisabeth Spehar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü misyon şefi Elisabeth Spehar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi

Spehar görüşme sonrasında yaptığı kısa açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin Haziran ayındaki toplantısı ışığında Anastasiadis’le bir dizi konuyu ele aldıklarını söyledi.

Spehar, “Yapıcı bir görüşmeydi, Sayın Anastasiadis’le diyaloğu devam ettirmeyi dört gözle bekliyorum” dedi.

Rum Sözcü Prodromos Prodromu ise Rum Lider Anastasiadis’in, Türkiye’yi, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ile emrivakiler yarattığı ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını engellediği iddiasıyla Spehar’a şikayet ettiğini açıkladı.

Prodromu Anastasiadis’in Spehar’a diyaloğa hazır olduğunu söyleyip, prosedürü kolaylaştıracak yöntemler  önerdiğini de belirtti.

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TAGS: Spehar, Anastasiadis ile görüştü, haber, kıbrıs
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