Spehar BM Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirdi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, BM Güvenlik Konseyi üyelerini cuma günü bilgilendirdiği ve BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs sorununa müdahil olmakla ilgilendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, New York çıkışlı haberinde, Spehar’ın liderlerin görüşmek istediklerini kararlaştırdıklarını ve bunun kısa süre içerisinde olacağını ümit ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Spehar, BM Genel Sekreteri’nin atadığı geçici danışman Jane Holle Lute’un yakın gelecekte adaya dönmeyi düşündüğünü, ancak henüz bu konuda herhangi bir şey söylenmediğini kaydetti.

Spehar, BM Güvenlik Konseyi üyelerine son gelişmeler ve BM Barış Gücü (UNFICYP) ile BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nin faaliyetlerine dair bilgilendirme yaptığını; bilgilendirmenin 2 saat sürdüğünü ve BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununa müdahil olmakla ilgilendiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi üyelerine, son zamanlarda gelişen birkaç olumlu olayla (cep telefonları bağlantısı, elektrik şebekelerinde tam bağlantı) ilgili bilgi verdiğini belirten Spehar, güven yaratıcı önlemlerin Kıbrıslıların günlük hayatına olumlu yansıması olduğu gibi, liderlerin siyasi irade göstermesi halinde nelerin mümkün olabileceğine dair sembol teşkil ettiğini kaydetti.

Spehar, BM Güvenlik Konseyi üyelerine Crans Montana’daki konferansın sona ermesinin üzerinden iki yıl geçtiğini ve bunun endişe verici olduğunu ilettiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, kendisinin bölgede meydana gelen gerilimlerden duyduğu endişeyi paylaştığını ve BM Genel Sekreteri’nin bir kez daha, gerilimin azaltılması için ciddi çaba gösterilmesi çağrısı yaptığını söyledi.

Habere göre Spehar, üyelere UNFICYP’in özellikle ara bölge etrafındaki rolünün oldukça kritik olduğunu anlattığını da belirtti.

Spehar, BM Güvenlik Konseyi tarafından liderlerle görüşmek ve liderleri en kısa zamanda müzakere masasına dönmüş olarak görmek yönünde büyük istek bulunduğunu kaydederken, BM Genel Sekreteri’nin raporunda da, tarafların devam etmekte olan istişarelere yapıcı, yaratıcı şekilde ve aciliyet duygusuyla katılmasını istediğini belirttiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi üyelerine, UNFICYP ve BM İyi Niyet Misyon Ofisi’ne verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini sunduğunu ifade eden Spehar, üyelerin müzakerelerin ne zaman başlayacağını bilmek istediğini ve başlangıcın, müdahil tarafların elinde olduğunu belirtti.