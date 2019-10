Spehar: Çözüm tüm 'Kıbrıslılar'ın ama en çok da gençlerin yararına

Birleşmiş Milletler Anayasasının yürürlüğe girişi ve BM’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel temsilcisi Elizabeth Spehar dün akşam “BM Günü” resepsiyonu verdi. Ara bölgede bulunan Ledra Palas Otel’de saat 19:00’da başlayan resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de katıldı.

Resepsiyonda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bir konuşma yaptı. Müzakerelerle ilgili ana sorumluluğu taşıyan liderlerin referans kavramlarını tamamlama ve müzakerelere dönmeye yönelik çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiğini belirten Spehar, çözümün tüm “Kıbrıslılar”ın ama en çok da gençlerin yararına olduğunu vurguladı.

Spehar’ın ardından sosyal çalışmalar yürüten Kıbrıslı Türk ve Rum geçler Burak Berk Doluay ile Andromachi Sophokleus konuşarak geleceğe dair umut, arzu ve gayelerini aktardılar.

SPEHAR: “GELECEK YILIN TEMASI ‘ORTAK SORUNLAR, ORTAK ÇÖZÜMLER”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, dün akşamki konuşmasında, 1945 yılında kurulan BM’nin çatısı altında on yıllar boyunca süren iş birliğinin gelecek yıl 75. yılına ulaşacağını kaydetti ve BM Genel Sekreteri’nin gelecek yılki BM kutlamalarında “Ortak sorunlar, ortak çözümler” temasının göz önünde tutulmasını istediğini söyledi.

Akıncı ve Anastasiadis’i selamlayan Spehar, “Bu temayı belki hep birlikte nazarı dikkate alabiliriz” dedi.

Genel Sekreter’in 75. yıl kutlamaları için bu temayı seçme nedeninin kendisi için gizem içermediğini dile getiren Spehar, hükümetler arası iş birliği, dayanışma, ortak yarar için birlikte hareket kavramlarının hala denemeye tabi tutulduğunu gördüklerini söyledi.

Spehar, her ülkenin olayları kendi tarafına çekmesinin günümüzün en büyük problemlerini çözmeye olanak sağlamayacağını belirtti.

Spehar, BM’nin yapısı, üye sayısı, işleyişi ve yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.

“BM’NİN KIBRIS’TAKİ BARIŞ SÜRECİNE KATKISI ÖNEMLİ”

BM’nin Kıbrıs’taki barış sürecine katkısının önemli olduğunu vurgulayan Spehar, UNFICYP (Kıbrıs’taki Barış Gücü) kurulduğunda BM’nin 19 yaşında olduğunu belirtti ve Genel Sekreter’in İyi Niyet Misyonu yanı sıra BM ailesi içinde faaliyet yürüten BM Mülteciler Komiserliği, BM Gelişim Programı, Kayıp Şahıslar Komitesi, Uluslararası Göç Organizasyonu’nun çalışmalarından bahsetti.

“KIBRILILAR HALA GELECEKLERİYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK VE ENDİŞEYLE YÜZ YÜZE”

Akşamki kutlamanın, Crans Montana Konferansı’ndan bu yana gerçekleştirilen 3. BM Günü kutlaması olduğunu kaydeden Spehar, müzakeresiz geçen yıllarda “Kıbrıslılar”ın hala gelecekleriyle ilgili belirsizlik ve endişeyle yüz yüze olduklarını söyledi.

“Kıbrıs Türk ve Rum toplumları tehlikeye atılan şeyi iyi görüyor mu?” şeklinde bir soru yönelten Spehar, daha barışçıl ortak bir gelecek kurmaları için Liderlere yeterli desteğin verilip verilmediğini ve uluslararası topluluğun sürece gerekli dayanışma ve desteği vermeye hazır olup olmadığını da sordu.

Müzakerelerin durduğu bu zaman zarfında dünyanın durmadığı gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Spehar, adada, adanın etrafında ve dünyada önemli neticeler doğuran değişiklikler meydana geldiğini kaydetti.

“HALA KARŞILIKLI KABUL EDİLEBİLİR BİR ANLAŞMAYA ULAŞMA FIRSATI VAR”

Liderlerin hala karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşma fırsatı bulunduğunu ifade eden Spehar, “Ama bunu açıklamaya ve kendi taraflarında bunu ilerletmeye hazır olmaları gerekecek. BM, Genel Sekreter de dahil olmak üzere kendi payına düşeni yapmaya hazırdır, tüm tarafların bunu yapması gerekecek” diye konuştu.

Spehar müzakereler durmuş olsa da 2019 yılı içerisinde olumlu şeyler de yaşandığını kaydederek, müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik girişimler yapıldığını ve bu çabaların ilerlemekte olduğunu belirtti. Spehar, önemli güven artırıcı önlemler uygulandığını da dile getirdi ve elektrik ağlarının bağlanması ile cep telefonlarının 2 tarafta da çalışabilirliğinin sağlanmasını örnek olarak verdi.

Karşılıklı kabul edilebilir bir çözümü destekleyen sivil toplumun 2019 yılında ses verdiğini, Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm taraflarının çözüm isteklerini ifade ettiklerini söyleyen Spehar, Teknik Komitelerin de “Kıbrıslılar”ın günlük hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla kültürel miras, çevre, sağlık, insani konular, suçlar, karşılıklı geçişler, cinsiyet eşitliği gibi konularda istikrarlı bir şekilde çalışmalar yaptığını kaydetti.

Spehar, “İmagine” gönüllü barış kültürü eğitim programını örnek gösterdi ve iki toplumdan 3665 öğrenci ile 397 öğretmenin bu programa katıldığını anlattı.

“2045 YILINDA KIBRIS’I NEREDE GÖRMEK İSTİYORUZ”

“BM 100 yaşında olduğunda, 2045 yılında, Kıbrıs’ı nerede görmek istiyoruz” şeklinde bir soru soran Spehar, bugün alınan kararların bu sorunun cevabını belirleyebileceğini dile getirdi.

Liderler, ilgili tüm taraflar ve “Kıbrıslılar”ın adanın geleceğini belirleme rolü olduğunu kaydeden Spehar, anketlere göre çözüme ulaşılacağı ve tarafların bir birine inancının adada düşük olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, son zamanlarda adanın her iki tarafında da müzakereleri yeniden başlatacak bir anlaşmaya ulaşacağına dair umutlar taşıyan insanların yanı sıra müzakerelerin kopmuş olmasının ne gibi neticeler getireceğinden endişesiz insanlar da görüldüğünü dile getirdi.

Adanın bir tarafından diğer tarafına geçişlerle, 2 toplumdan insanların işbirliğinin az ama düzenli rakamlarla arttığını da kaydeden Spehar, bunun adayı birleştirecek sürdürülebilir bir çözümü destekleyici ve gerekli bir unsur olduğunu belirtti.

“LİDERLERİN ÇABALARINI 2 KATINA ULAŞTIRMASI GEREKİR”

Müzakerelerle ilgili ana sorumluluğu taşıyan liderlerin referans kavramlarını tamamlama ve müzakerelere dönmeye yönelik çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiğini belirten Spehar, çözümün tüm “Kıbrıslılar”ın ama en çok da gençlerin yararına olduğunu vurguladı.

25/10/2019 10:19